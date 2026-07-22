DAX 25.057 -0,4%ESt50 6.284 -0,5%MSCI World 4.834 -0,1%Top 10 Crypto 8,6155 -0,3%Nas 25.691 -0,6%Bitcoin 57.556 -0,5%Euro 1,1412 +0,0%Öl 98,45 +4,7%Gold 4.093 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX hält 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich fester -- Alphabet steigert Gewinn und Umsatz -- Siemens Energy, Thales, SpaceX, TI, STMicro, Tesla, ServiceNow im Fokus
Top News
Tesla-Aktie verliert: Gewinn bleibt hinter Erwartungen zurück - Erlöse gesteigert Tesla-Aktie verliert: Gewinn bleibt hinter Erwartungen zurück - Erlöse gesteigert
Eni übernimmt das europäische Tankstellengeschäft von Prax - Aktie im Plus Eni übernimmt das europäische Tankstellengeschäft von Prax - Aktie im Plus
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TotalEnergies Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
76,27 EUR +1,70 EUR +2,28 %
STU
84,98 USD +1,49 USD +1,78 %
BTT
finanzen.net zero
TotalEnergies jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 162,13 Mrd. EUR

KGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850727

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120271

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TTE

RBC Capital Markets

TotalEnergies Outperform

11:06 Uhr
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
76,27 EUR 1,70 EUR 2,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das Nettoergebnis decke sich mit der Konsensschätzung, schrieb Biraj Borkhataria in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Sparte Vermarktung habe eines der besten Quartale der jüngeren Geschichte hinter sich. Der Cashflow aus dem operativen Geschäft sei höher als erwartet./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:02 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
76,24 €		 Abst. Kursziel*:
11,49%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
76,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,45%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

11:06 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
20.07.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
20.07.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 TotalEnergies Buy UBS AG
17.07.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

finanzen.net Quartalsbilanz in Sicht Ausblick: TotalEnergies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: TotalEnergies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
dpa-afx Totalenergies verdient dank gestiegener Ölpreise deutlich mehr
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Der Xtrackers CAC 40 UCITS ETF liefert den einzigen günstigeren Weg in den französischen Aktienmarkt
Amundi Mindestens 3 Prozent Dividendenrendite seit drei Jahren in Folge: Warum Frankreichs Krise nicht gleich CAC-40-Krise bedeutet
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 sackt am Nachmittag ab
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start Verluste
EN, TOTAL Indicative dates for 2027 dividends
EN, TOTAL TotalEnergies decides the distribution of a second interim dividend of €0.90/share for fiscal year 2026, an increase of 5.9% compared to 2025
EN, TOTAL Second Quarter and First Half 2026 Results
Benzinga TotalEnergies Advances Major Abu Dhabi Gas Development
Zacks Seeking Clues to TotalEnergies (TTE) Q2 Earnings? A Peek Into Wall Street Projections for Key Metrics
EN, TOTAL United Arab Emirates: TotalEnergies Announces Final Investment Decision for the Umm Shaif Gas Cap Development
Benzinga Why Is TotalEnergies Stock Falling Thursday?
Zacks Top Stock Reports for Chevron, TotalEnergies & Robinhood
RSS Feed
TotalEnergies zu myNews hinzufügen