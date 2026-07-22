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Deutsche Börse Aktie

Kaufen
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252,30 EUR -0,90 EUR -0,36 %
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Marktkap. 45,48 Mrd. EUR

KGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
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ISIN DE0005810055

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Symbol DBOEF

DZ BANK

Deutsche Börse Kaufen

18:16 Uhr
Deutsche Börse Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
252,30 EUR -0,90 EUR -0,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen und einer Anhebung der Prognose auf "Kaufen" mit einem fairen Wert je Aktie von 300 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe ein sehr gutes zweites Quartal hinter sich, das u?ber den Erwartungen gelegen habe, schrieb Philipp Häßler am Donnerstag nach dem Bericht. Die Aktie sei attraktiv bewertet./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 16:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

Zusammenfassung: Deutsche Börse Kaufen

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
252,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
252,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Dr. Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
284,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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