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Symbol DBOEF

Deutsche Bank AG

Deutsche Börse Buy

15:41 Uhr
Deutsche Börse Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Er rechne mit soliden Resultaten des Börsenbetreibers, schrieb Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Nettoergebnis im Treasury-Bereich dürfte endlich wieder ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet haben, während sich das Umsatzwachstum in anderen Geschäftsfeldern voraussichtlich leicht verlangsamt habe. Dies sei vor allem auf ein weniger aktives Quartal im Bereich Trading & Clearing zurückzuführen ist./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

Zusammenfassung: Deutsche Börse Buy

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
254,10 €		 Abst. Kursziel*:
18,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
254,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,69%
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
283,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:21 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
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18.05.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
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EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
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