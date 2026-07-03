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Symbol NEMTF

Deutsche Bank AG

Nemetschek SE Buy

10:51 Uhr
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
57,90 EUR 2,75 EUR 4,99%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Nemetschek beim Kursziel von 75 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Seine überarbeiteten Schätzungen berücksichtigten nun die Erstquartalszahlen, die Übernahme von HCSS und Wechselkurseffekte, schrieb Nicolas Herms in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Der hochwertige Zukauf passe strategisch zu dem Bausoftware-Spezialisten und stärke das Geschäft in Nordamerika sowie das Engagement im robusteren Markt für öffentliche Infrastruktur./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Buy

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
57,90 €		 Abst. Kursziel*:
29,53%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
57,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,53%
Analyst Name:
Nicolas Herms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:51 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
02.07.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
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EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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