Nemetschek Aktie
Marktkap. 6,4 Mrd. EURKGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Nemetschek beim Kursziel von 75 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Seine überarbeiteten Schätzungen berücksichtigten nun die Erstquartalszahlen, die Übernahme von HCSS und Wechselkurseffekte, schrieb Nicolas Herms in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Der hochwertige Zukauf passe strategisch zu dem Bausoftware-Spezialisten und stärke das Geschäft in Nordamerika sowie das Engagement im robusteren Markt für öffentliche Infrastruktur./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Buy
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
57,90 €
|Abst. Kursziel*:
29,53%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
57,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,53%
|
Analyst Name:
Nicolas Herms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nemetschek SE
|10:51
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.06.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|25.06.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:51
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.06.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|25.06.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:51
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|20.03.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG