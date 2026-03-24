Nemetschek Aktie
Marktkap. 7,59 Mrd. EURKGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Nemetschek von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, den fairen Wert aber von 85 auf 70 Euro gesenkt. Der Spezialist für Bausoftware bleibe strategisch und operativ in der Erfolgsspur und habe einen soliden Ausblick auf 2026 vorgelegt, schrieb Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das signifikant verringerte Bewertungsniveau impliziere ein deutliches "De-Risking"./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Halten
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
65,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
65,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Armin Kremser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
104,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nemetschek SE
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|Nemetschek Halten
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|Nemetschek Overweight
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|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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