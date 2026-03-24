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Symbol NEMTF

DZ BANK

Nemetschek SE Halten

16:36 Uhr
Nemetschek SE Halten
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Nemetschek SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Nemetschek von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, den fairen Wert aber von 85 auf 70 Euro gesenkt. Der Spezialist für Bausoftware bleibe strategisch und operativ in der Erfolgsspur und habe einen soliden Ausblick auf 2026 vorgelegt, schrieb Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das signifikant verringerte Bewertungsniveau impliziere ein deutliches "De-Risking"./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Halten

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
65,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
65,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Armin Kremser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
104,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

16:36 Nemetschek Halten DZ BANK
20.03.26 Nemetschek Overweight Barclays Capital
20.03.26 Nemetschek Hold Deutsche Bank AG
20.03.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
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