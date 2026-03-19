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Marktkap. 8,14 Mrd. EUR

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WKN 645290

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ISIN DE0006452907

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Symbol NEMTF

Deutsche Bank AG

Nemetschek SE Hold

14:06 Uhr
Nemetschek SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen, schrieb Nicolas Herms in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Hold

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
70,45 €		 Abst. Kursziel*:
41,94%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
69,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,40%
Analyst Name:
Nicolas Herms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
104,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

14:06 Nemetschek Hold Deutsche Bank AG
10:11 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
19.03.26 Nemetschek Overweight Barclays Capital
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EQS Group EQS-AFR: Nemetschek SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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