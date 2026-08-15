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AI Analyse

Deutsche Bank AG

RWE Buy

09:26 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 63 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz zu den jüngsten Geschäftszahlen sei sehr positiv gewesen, schrieb Olly Jeffery am Montag. Der Versorger habe Investitionsmöglichkeiten in viele Richtungen./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
59,50 €		 Abst. Kursziel*:
9,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
59,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,76%
Analyst Name:
Olly Jeffery 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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