E.ON Aktie
Marktkap. 45,62 Mrd. EURKGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
AI Analyse
EON SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Der Regulierungsentwurf der Bundesnetzagentur für die pauschalierte Kapitalverzinsung für Gasnetze sei eine Enttäuschung, der Kursrückgang der Aktie aber übertrieben, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: E.ON Buy
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
20,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,48 €
|Abst. Kursziel*:
17,28%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,51%
|
Analyst Name:
James Brand
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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