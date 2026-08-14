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E.ON Aktie

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E.ON Aktien-Sparplan
17,45 EUR -0,06 EUR -0,34 %
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Marktkap. 45,62 Mrd. EUR

KGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
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AI Analyse

Deutsche Bank AG

EON SE Buy

12:46 Uhr
EON SE Buy
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
17,45 EUR -0,06 EUR -0,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Der Regulierungsentwurf der Bundesnetzagentur für die pauschalierte Kapitalverzinsung für Gasnetze sei eine Enttäuschung, der Kursrückgang der Aktie aber übertrieben, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: E.ON Buy

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
20,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,48 €		 Abst. Kursziel*:
17,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,51%
Analyst Name:
James Brand 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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