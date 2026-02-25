E.ON Aktie
Marktkap. 48,99 Mrd. EURKGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Eon nach Zahlen für 2025 von 15,50 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Aktien von "Halten" auf "Verkaufen". Die Ausweitung der Investitionen und die Ziele fu?r 2030 entsprächen "nur" den Erwartungen und seien in den deutlich gestiegenen Bewertungsrelationen bereits u?ber Gebu?hr eingepreist, argumentierte Werner Eisenmann am Donnerstag. Auch eine mögliche, aber unsichere Erhöhung der Ziele bei besseren Regulierungsbedingungen ist seines Erachtens in der Aktienkursentwicklung bereits reflektiert./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: E.ON Verkaufen
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
19,28 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
19,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Werner Eisenmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu E.ON SE
|25.02.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|09.01.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|20.09.21
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|11.05.21
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|25.02.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.02.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets