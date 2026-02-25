DAX 25.141 -0,1%ESt50 6.179 +0,1%MSCI World 4.582 +0,1%Top 10 Crypto 8,8285 +1,2%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.726 +0,4%Euro 1,1803 -0,1%Öl 70,94 +0,0%Gold 5.180 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Nordex A0D655 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Allianz 840400 Infineon 623100 Amazon 906866 PayPal A14R7U Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX tiefer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- HENSOLDT: Auftragsrekord -- DroneShield, AIXTRON, freenet, C3.ai, Snowflake, Salesforce, NEL, Cavendish im Fokus
Top News
Schneider Electric-Aktie rückt vor: Technologiekonzern profitiert von hoher Nachfrage nach Rechenzentren Schneider Electric-Aktie rückt vor: Technologiekonzern profitiert von hoher Nachfrage nach Rechenzentren
Kryptokurse am Vormittag Kryptokurse am Vormittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

E.ON Aktie

Kaufen
Verkaufen
E.ON Aktien-Sparplan
19,40 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 48,99 Mrd. EUR

KGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ENAG99

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ENAG999

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ENAKF

DZ BANK

EON SE Verkaufen

09:31 Uhr
EON SE Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
19,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Eon nach Zahlen für 2025 von 15,50 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Aktien von "Halten" auf "Verkaufen". Die Ausweitung der Investitionen und die Ziele fu?r 2030 entsprächen "nur" den Erwartungen und seien in den deutlich gestiegenen Bewertungsrelationen bereits u?ber Gebu?hr eingepreist, argumentierte Werner Eisenmann am Donnerstag. Auch eine mögliche, aber unsichere Erhöhung der Ziele bei besseren Regulierungsbedingungen ist seines Erachtens in der Aktienkursentwicklung bereits reflektiert./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: E.ON Verkaufen

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
19,28 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
19,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Werner Eisenmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

25.02.26 E.ON Market-Perform Bernstein Research
25.02.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 E.ON Neutral UBS AG
25.02.26 E.ON Equal Weight Barclays Capital
25.02.26 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu E.ON SE

finanzen.net Analyse im Blick Negative Entwicklung: DZ BANK senkt EON SE-Aktie auf Verkaufen Negative Entwicklung: DZ BANK senkt EON SE-Aktie auf Verkaufen
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE wird am Donnerstagvormittag ausgebremst
finanzen.net E.ON-Aktie legt zu: Energieversorger erwartet weiteren Gewinnanstieg nach starkem Jahr
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 3: Eon nach Jahreszahlen ins Plus gependelt - 2026 RWE eingeholt
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im LUS-DAX
finanzen.net EON SE-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Nachmittag fester
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag fester
EQS Group EQS-News: E.ON continues growth path in 2025 and delivers on energy transition
EQS Group EQS-PVR: E.ON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: E.ON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Globes Israeli cloud backup co Eon raises $300m
EQS Group EQS-DD: E.ON SE: Andreas Schmitz, buy
RSS Feed
E.ON SE zu myNews hinzufügen