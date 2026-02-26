DAX 25.279 +0,0%ESt50 6.131 -0,5%MSCI World 4.552 -0,3%Top 10 Crypto 8,5205 -1,0%Nas 22.721 -0,7%Bitcoin 55.870 -2,3%Euro 1,1807 +0,1%Öl 72,58 +2,4%Gold 5.232 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 freenet A0Z2ZZ BASF BASF11 Allianz 840400 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Netflix 552484 Microsoft 870747 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street tiefrot -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
VW-Aktie etwas tiefer: Everllence-Verkauf könnte offenbar mehr einbringen VW-Aktie etwas tiefer: Everllence-Verkauf könnte offenbar mehr einbringen
Kaufinteresse beflügelt: Übernahmefantasie lässt Aktien von 1&1 und United Internet teils zweistellig abheben Kaufinteresse beflügelt: Übernahmefantasie lässt Aktien von 1&1 und United Internet teils zweistellig abheben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Scout24 Aktie

Kaufen
Verkaufen
Scout24 Aktien-Sparplan
71,45 EUR +2,40 EUR +3,48 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,9 Mrd. EUR

KGV 25,77
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A12DM8

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A12DM80

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SCOTF

RBC Capital Markets

Scout24 Outperform

16:21 Uhr
Scout24 Outperform
Aktie in diesem Artikel
Scout24
71,45 EUR 2,40 EUR 3,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Scout24 von 130 auf 115 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzungen nach dem Bericht zum vierten Quartal. Gesenkte Wachstumsprognosen begründete sie vor allem mit konservativeren Erwartungen an die spanischen Plattformen Fotocasa und Habitaclia sowie niedrigeren Margenannahmen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:07 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:07 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Outperform

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
71,80 €		 Abst. Kursziel*:
60,17%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
71,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
60,95%
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
107,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

16:21 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
10:16 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
08:41 Scout24 Overweight Barclays Capital
08:01 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Scout24

finanzen.net Outperform-Einstufung Scout24-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Outperform Scout24-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Outperform
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in der Verlustzone
finanzen.net XETRA-Handel DAX gibt nach
finanzen.net XETRA-Handel: DAX im Aufwind
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Freitagmittag
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag gesucht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Scout24 auf 100 Euro - 'Overweight'
finanzen.net Scout24-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Scout24 publishes preliminary results for 2025 and provides guidance for 2026, confirming growth and strong operating performance
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Scout24 zu myNews hinzufügen