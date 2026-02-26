Scout24 Aktie
Marktkap. 4,9 Mrd. EURKGV 25,77
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Scout24 von 130 auf 115 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzungen nach dem Bericht zum vierten Quartal. Gesenkte Wachstumsprognosen begründete sie vor allem mit konservativeren Erwartungen an die spanischen Plattformen Fotocasa und Habitaclia sowie niedrigeren Margenannahmen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:07 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:07 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Outperform
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
115,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
71,80 €
|Abst. Kursziel*:
60,17%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
71,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
60,95%
|
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
107,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
|16:21
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:41
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
