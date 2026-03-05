DAX 23.640 -1,4%ESt50 5.795 -0,7%MSCI World 4.419 -0,4%Top 10 Crypto 9,3205 +2,5%Nas 22.655 -0,2%Bitcoin 60.922 +1,2%Euro 1,1570 -0,3%Öl 92,35 +1,0%Gold 5.173 -0,3%
Inditex Aktie

52,92 EUR +0,60 EUR +1,15 %
STU
53,16 EUR +1,24 EUR +2,39 %
GVIE
Marktkap. 163,48 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873

ISIN ES0148396007

DZ BANK

Inditex Kaufen

18:41 Uhr
Inditex Kaufen
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
52,92 EUR 0,60 EUR 1,15%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Inditex nach Jahreszahlen von 61 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Textilhändler habe solide abgeschnitten und die Widerstandsfähigkeit seines Geschäftsmodells erneut unter Beweis gestellt, schrieb Katharina Schmenger am Mittwoch. Zudem sei den Spaniern trotz der Unruhen im Nahen Osten bislang ein positiver Start in das neue Geschäftsjahr gelungen, was sich fortsetzen sollte./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

18:41 Inditex Kaufen DZ BANK
14:11 Inditex Buy Deutsche Bank AG
14:01 Inditex Equal Weight Barclays Capital
11:56 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:51 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

