Rheinmetall Aktie
Marktkap. 76,69 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall nach Zahlen mit einem Kursziel von 2175 Euro auf "Overweight" belassen. Der Rüstungskonzern habe die Erwartungen 2025 ein wenig verfehlt, während der Ausblick auf 2026 nicht so schlecht ausfalle wie befürchtet, schrieb Afonso Osorio am Mittwochmorgen. Das Ziel für den freien Barmittelzufluss erscheine sehr konservativ./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
2.175,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.520,00 €
|Abst. Kursziel*:
43,09%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.548,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,46%
|
Analyst Name:
Afonso Osorio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.090,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|13:51
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|12:11
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|11:46
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:51
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:46
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research