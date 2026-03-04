DAX 23.553 -1,7%ESt50 5.760 -1,3%MSCI World 4.428 -0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +0,0%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 59.861 -0,6%Euro 1,1588 -0,2%Öl 91,78 +0,4%Gold 5.180 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NVIDIA 918422 SAP 716460 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Wall Street stabil erwartet -- Deutschland gibt Ölreserven frei -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, DroneShield im Fokus
Top News
Souveräne Drohnenabwehr: DroneShield startet eigene Fertigung in der Europäischen Union - Aktie höher Souveräne Drohnenabwehr: DroneShield startet eigene Fertigung in der Europäischen Union - Aktie höher
BioNTech-Aktie im Rebound: Anleger und Experten suchen Gründe für den Schockabgang der Gründer BioNTech-Aktie im Rebound: Anleger und Experten suchen Gründe für den Schockabgang der Gründer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rheinmetall Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.548,50 EUR -91,50 EUR -5,58 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 76,69 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007030009

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNMBF

Barclays Capital

Rheinmetall Overweight

13:51 Uhr
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.548,50 EUR -91,50 EUR -5,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall nach Zahlen mit einem Kursziel von 2175 Euro auf "Overweight" belassen. Der Rüstungskonzern habe die Erwartungen 2025 ein wenig verfehlt, während der Ausblick auf 2026 nicht so schlecht ausfalle wie befürchtet, schrieb Afonso Osorio am Mittwochmorgen. Das Ziel für den freien Barmittelzufluss erscheine sehr konservativ./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
2.175,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.520,00 €		 Abst. Kursziel*:
43,09%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.548,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,46%
Analyst Name:
Afonso Osorio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.090,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

13:51 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
12:11 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
11:46 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:51 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:46 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

finanzen.net Overweight-Einstufung Rheinmetall-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein Rheinmetall-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2060 Euro
finanzen.net Rheinmetall-Aktie: Rheinmetall-Chart bildet neues 4-Wochen Tief aus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2300 Euro
finanzen.net Rheinmetall-Aktie in Rot: Umsatz und Gewinn gestiegen - Durchwachsene Prognose - Dividende überraschend hoch
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall schwächeln - Zahlen mau, Prognose durchwachsen
finanzen.net Handel in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX mittags mit Abgaben
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag im Minus
Financial Times Rheinmetall investors to get bumper dividend from booming arms sales
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Rheinmetall muscles back into German drones programme after testing setback
Financial Times Rheinmetall wins approval for Italian munitions expansion after years of wrangling
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
MotleyFool Better Defense Stock: Lockheed Martin vs. Rheinmetall
Financial Times Tank maker KNDS dismisses investment interest from rival Rheinmetall
RSS Feed
Rheinmetall AG zu myNews hinzufügen