Daimler Truck Aktie
Marktkap. 31,46 Mrd. EURKGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die US-Auftragszahlen für Lastwagen, die einer staatlichen Richtlinie zur Reduzierung von Schadstoff-Emissionen unterlägen, hätten sich im Mai gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt, schrieb Nick Housden in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er werte dies als positives Signal für die Nachfrage in Nordamerika, deren Erholung Ende 2025 begonnen habe und sich fortsetzen sollte. Als Hauptprofiteur sieht Housden Daimler Truck./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 03:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 03:25 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Truck AG
Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
42,53 €
|Abst. Kursziel*:
17,56%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
42,41 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,90%
|
Analyst Name:
Nick Housden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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