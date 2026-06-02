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RBC Capital Markets

Daimler Truck Outperform

10:51 Uhr
Daimler Truck Outperform
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Daimler Truck
42,41 EUR 0,00 EUR 0,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die US-Auftragszahlen für Lastwagen, die einer staatlichen Richtlinie zur Reduzierung von Schadstoff-Emissionen unterlägen, hätten sich im Mai gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt, schrieb Nick Housden in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er werte dies als positives Signal für die Nachfrage in Nordamerika, deren Erholung Ende 2025 begonnen habe und sich fortsetzen sollte. Als Hauptprofiteur sieht Housden Daimler Truck./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 03:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 03:25 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Truck AG

Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
42,53 €		 Abst. Kursziel*:
17,56%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
42,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,90%
Analyst Name:
Nick Housden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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