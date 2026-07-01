International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 23,9 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 1,66%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Outperform" belassen. Das Passagierwachstum im europäischen Flugverkehr habe sich im zweiten Quartal auf 0,5 Prozent verlangsamt, nach einem Plus von 3,1 Prozent im ersten Jahresviertel, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für das dritte Quartal sei mit einer Stagnation zu rechnen./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 11:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 11:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,27 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,31 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|19:01
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.07.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|19:01
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.07.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|19:01
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.07.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital