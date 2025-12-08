International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 20,42 Mrd. EURKGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 370 Pence auf "Sell" belassen. Insgesamt erwartet Jarrod Castle ein weiteres gutes Jahr für die Aktien europäischer Airlines, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf 2026 schrieb. Die Bewertungen seien attraktiv. Mit seinem Pessimismus für die Airline-Holding IAG sieht sich Castle eher alleine auf breiter Flur. Er sieht hier Ergebnisrisiken und verwies zudem auf den guten Lauf der Aktien./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Sell
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
3,70 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
4,40 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,52 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|09:21
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|08.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|09:21
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|08.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|08.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.07.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|UBS AG