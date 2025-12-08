DAX 24.098 -0,3%ESt50 5.710 -0,2%MSCI World 4.400 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.512 -0,3%Euro 1,1657 +0,2%Öl 61,94 -0,3%Gold 4.200 -0,2%
International Consolidated Airlines Aktie

4,41 EUR
4,41 EUR -0,01 EUR -0,25 %
Marktkap. 20,42 Mrd. EUR

KGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ

ISIN ES0177542018

Symbol BABWF

Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
4,41 EUR 0,00 EUR -0,02%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 370 Pence auf "Sell" belassen. Insgesamt erwartet Jarrod Castle ein weiteres gutes Jahr für die Aktien europäischer Airlines, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf 2026 schrieb. Die Bewertungen seien attraktiv. Mit seinem Pessimismus für die Airline-Holding IAG sieht sich Castle eher alleine auf breiter Flur. Er sieht hier Ergebnisrisiken und verwies zudem auf den guten Lauf der Aktien./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
3,70 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
4,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jarrod Castle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,52 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

09:21 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
08.12.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
01.12.25 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
24.11.25 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester
finanzen.net FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem International Consolidated Airlines-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net International Consolidated Airlines-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November
finanzen.net Optimismus in London: FTSE 100 schlussendlich freundlich
finanzen.net FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx Air France-KLM-Aktie unbewegt: Frankreichs Airline will bei portugiesischer Airline TAP einsteigen
MotleyFool What Has BA Stock Done For Investors?
Zacks IAG or AGI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
Benzinga Jim Cramer Turns Bullish On Boeing&#39;s Comeback, Says He&#39;s &#39;Leaning&#39; Towards &#39;Monstrous 2026&#39; For BA
Zacks BA vs. GD: Who's the Clear Leader in the Defense Modernization Boom?
Financial Times M&S puts BA boss on its board after chair’s swipe at airline
Zacks Are Transportation Stocks Lagging International Consolidated Airlines Group (ICAGY) This Year?
Zacks BA Stock Underperforms Industry YTD: What Should You Do Now?
BBC Heathrow should be expanded without moving M25, says BA boss
