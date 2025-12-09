DAX 24.044 -0,5%ESt50 5.703 -0,3%MSCI World 4.401 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.051 -0,9%Euro 1,1641 +0,1%Öl 61,96 -0,3%Gold 4.205 -0,1%
adidas Aktie

Marktkap. 28,63 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 280 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der europäische Handelssektor stehe vor einem weiteren Jahr mit verhaltenem Wachstum, weshalb er die Aktien von Inflationsprofiteuren und Wachstumswerte bevorzuge, schrieb Adam Cochrane in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Seine favorisierten Sektoren für 2026 sind Premium-Konsumgüter, Sportartikel, Lebensmittel und kontinentaleuropäische Bekleidungshändler. Weniger verspricht sich der Experte von Discountern, Baumärkten und britischen Modehändlern./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

