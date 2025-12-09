adidas Aktie
Marktkap. 28,63 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 280 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der europäische Handelssektor stehe vor einem weiteren Jahr mit verhaltenem Wachstum, weshalb er die Aktien von Inflationsprofiteuren und Wachstumswerte bevorzuge, schrieb Adam Cochrane in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Seine favorisierten Sektoren für 2026 sind Premium-Konsumgüter, Sportartikel, Lebensmittel und kontinentaleuropäische Bekleidungshändler. Weniger verspricht sich der Experte von Discountern, Baumärkten und britischen Modehändlern./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
230,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
159,15 €
|Abst. Kursziel*:
44,52%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
159,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,61%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
227,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|11:26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
