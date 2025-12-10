DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,29 +0,5%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.570 -0,2%Euro1,1639 +0,1%Öl62,09 -0,1%Gold4.206 -0,1%
Zahlen vorgelegt

TSMC-Aktie zieht an: Umsatz dank KI-Nachfrage gesteigert

10.12.25 08:06 Uhr
TSMC-Aktie im Plus: Umsatz steigt im November kräftig - KI-Turbo treibt Wachstum

Der taiwanesische Chip-Auftragsfertiger TSMC profitiert weiterhin kräftig vom weltweiten Ausbau von KI-Rechenzentren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
190,68 EUR 0,56 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
238,60 EUR -0,30 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
37,18 EUR -0,23 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,76 EUR 0,14 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
17,24 USD 17,24 USD 0,00%
Charts|News|Analysen

Im November schnellte der Umsatz im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 343,6 Milliarden Taiwan-Dollar (9,5 Mrd Euro) nach oben, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat Oktober ergibt sich allerdings ein Minus von 6,5 Prozent.

Chipentwickler wie NVIDIA und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ), die ihre Chips auch von TSMC herstellen lassen, können die Nachfrage weiter nur schwer bedienen. So bauen Tech-Unternehmen unvermindert weltweit gigantische Rechenzentren in hohem Tempo, da KI-Anwendungen viel Rechenleistung verschlingen.

In Taiwan kletterte das Papier schlussendlich um 1,69 Prozent auf 1.505,00 TWD.

/mis/stk

HSINCHU (dpa-AFX)

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

