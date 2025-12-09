DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,90 +3,6%Nas23.584 +0,2%Bitcoin80.777 +3,7%Euro1,1628 -0,1%Öl62,00 -0,8%Gold4.214 +0,6%
Personalie

Porsche-Aktie: Vorstandsmitglied Meschke verlässt Porsche-Holding

09.12.25 20:49 Uhr
Porsche-Aktie: Beteiligungsholding verliert Schlüsselmanager - Meschke schmeißt hin | finanzen.net

Der für Beteiligungsmanagement zuständige Vorstand der Porsche SE, Lutz Meschke, hört auf.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
40,88 EUR 0,29 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Beteiligungsholding mitteilte, beendet Meschke seine Vorstandstätigkeit im Dezember. Meschke gehört dem Vorstand seit Juli 2020 an. Dieses Jahr war er bereits beim Sportwagenhersteller Porsche AG aus dem Vorstand ausgeschieden, wo er als Finanzvorstand tätig war. Porsche-SE-Vorstandschef Hans Dieter Pötsch übernimmt die Zuständigkeit für das bislang von Meschke verantwortete Ressort.

"Der Aufsichtsrat dankt Lutz Meschke ausdrücklich für sein besonderes Engagement in den vergangenen Jahren sowie seinen maßgeblichen Beitrag zum erfolgreichen Ausbau des Beteiligungsmanagements und der Positionierung der Porsche SE als diversifizierte Investitionsplattform", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Porsche.

DOW JONES

