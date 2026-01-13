Porsche Automobil Aktie
Marktkap. 11,72 Mrd. EURDiv. Rendite 5,25%
WKN PAH003
ISIN DE000PAH0038
Symbol POAHF
Porsche Automobil Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche SE von 37 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Aktien aus dem Volkswagen-Konzernumfeld zählt er jedoch nicht dazu und damit auch nicht die Papiere der Beteiligungsgesellschaft Porsche SE./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Porsche Automobil Market-Perform
|Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
38,03 €
|Abst. Kursziel*:
-0,08%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
38,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,61%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
