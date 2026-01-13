DAX 25.340 -0,3%ESt50 6.022 -0,1%MSCI World 4.524 +0,1%Top 10 Crypto 12,79 +3,0%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.540 -0,3%Euro 1,1651 +0,0%Öl 66,39 +1,4%Gold 4.630 +0,9%
Deutsche Börse-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy
Porsche Automobil Aktie

Marktkap. 11,72 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,25%
WKN PAH003

ISIN DE000PAH0038

Bernstein Research

Porsche Automobil Market-Perform

10:06 Uhr
Porsche Automobil Market-Perform
Porsche Automobil Holding SE
38,62 EUR 0,72 EUR 1,90%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche SE von 37 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Aktien aus dem Volkswagen-Konzernumfeld zählt er jedoch nicht dazu und damit auch nicht die Papiere der Beteiligungsgesellschaft Porsche SE./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche Automobil Market-Perform

Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
38,03 €		 Abst. Kursziel*:
-0,08%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
38,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,61%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

10:06 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
28.11.25 Porsche Automobil Halten DZ BANK
12.11.25 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
04.11.25 Porsche Automobil Neutral UBS AG
mehr Analysen

