RWE Aktie
Marktkap. 35,13 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach Windkraftauktionen in Großbritannien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Dominic Nash sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon, dass die Kapazitäten im Offshore-Bereich durch die Zuteilungen einen starken Schub bekämen. Die Ergebnisse versprächen starkes Aufwärtspotenzial für RWE und Sicherheit für SSE./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Overweight
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
49,24 €
|Abst. Kursziel*:
5,61%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
48,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,23%
|
Analyst Name:
Dominic Nash
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|11:51
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|11:06
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|10:46
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|RWE Buy
|UBS AG
