RWE Aktie

WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

Barclays Capital

RWE Overweight

11:51 Uhr
RWE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach Windkraftauktionen in Großbritannien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Dominic Nash sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon, dass die Kapazitäten im Offshore-Bereich durch die Zuteilungen einen starken Schub bekämen. Die Ergebnisse versprächen starkes Aufwärtspotenzial für RWE und Sicherheit für SSE./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE Overweight

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
49,24 €		 Abst. Kursziel*:
5,61%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
48,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,23%
Analyst Name:
Dominic Nash 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

11:51 RWE Overweight Barclays Capital
11:06 RWE Outperform Bernstein Research
10:46 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 RWE Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net Bewertung im Fokus RWE-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt RWE-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 50 Euro
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX notiert mittags im Minus
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit Abgaben
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 52 Euro
finanzen.net RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittwochmittag nordwärts
dpa-afx ROUNDUP: RWE gewinnt 6,9 GW in britischer Offshore-Auktion - KKR-Partnerschaft
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS 2: RWE kratzen an 50-Euro-Marke - Windkraftauktion beflügelt
dpa-afx RWE-Aktie im Höhenflug: 50-Euro-Marke nach Erfolg in Großbritannien im Visier
reNEWS AR7: RWE wins big in 8.4GW CfD auction
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE signs PPA with Thames Water
reNEWS RWE sells 350MW Baltic 2 to PGE
