Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street tiefrot -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
VW-Aktie etwas tiefer: Everllence-Verkauf könnte offenbar mehr einbringen VW-Aktie etwas tiefer: Everllence-Verkauf könnte offenbar mehr einbringen
Kaufinteresse beflügelt: Übernahmefantasie lässt Aktien von 1&1 und United Internet teils zweistellig abheben Kaufinteresse beflügelt: Übernahmefantasie lässt Aktien von 1&1 und United Internet teils zweistellig abheben
AIXTRON Aktie

27,43 EUR +2,20 EUR +8,72 %
STU
Marktkap. 2,73 Mrd. EUR

KGV 22,77
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

DZ BANK

AIXTRON SE Kaufen

16:01 Uhr
AIXTRON SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
27,43 EUR 2,20 EUR 8,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aixtron von 20 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ausblick des Chipindustrie-Ausrüsters enttäusche zwar, doch die mittelfristige Fantasie bleibe, schrieb Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er fokussiere sich dabei bereits auf die Zeit nach 2026 mit einem dann von ihm erwarteten Wachstums- und Gewinnsprung. Im Kern basiere die Story auf der Stromversorgungsarchitektur in KI-Rechenzentren und damit verbundenen Anlagen für Galliumnitrid-Halbleiter./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 14:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Kaufen

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
27,09 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
27,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Armin Kremser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,76 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

16:01 AIXTRON Kaufen DZ BANK
13:26 AIXTRON Hold Warburg Research
08:21 AIXTRON Overweight Barclays Capital
08:01 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

