National Grid Aktie
Marktkap. 78,85 Mrd. EURKGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
National Grid Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1125 Pence auf "Sector Perform" belassen. Dies schrieb Alexander Wheeler am Montag anlässlich des neuen Fünfjahresplans des Netzbetreibers./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:43 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:43 / EST
