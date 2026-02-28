DAX 24.671 -2,4%ESt50 5.988 -2,5%MSCI World 4.529 -0,6%Top 10 Crypto 8,5420 +3,8%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.274 +0,7%Euro 1,1699 -0,7%Öl 78,96 +8,9%Gold 5.398 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Top News
Symrise-Aktie: Barclays Capital vergibt Equal Weight Symrise-Aktie: Barclays Capital vergibt Equal Weight
Krieg in Nahost: DAX weit abgeschlagen - geordneter Anleger-Rückzug oder Panikverkäufe? Krieg in Nahost: DAX weit abgeschlagen - geordneter Anleger-Rückzug oder Panikverkäufe?
National Grid Aktie

15,90 EUR +0,10 EUR +0,63 %
STU
14,39 CHF -0,01 CHF -0,03 %
BRX
Marktkap. 78,85 Mrd. EUR

KGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX

ISIN GB00BDR05C01

Symbol NGGTF

11:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
National Grid plc
15,90 EUR 0,10 EUR 0,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1125 Pence auf "Sector Perform" belassen. Dies schrieb Alexander Wheeler am Montag anlässlich des neuen Fünfjahresplans des Netzbetreibers./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:43 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:43 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
11,25 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
15,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alexander Wheeler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,62 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

11:01 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
11:01 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 National Grid Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu National Grid plc

finanzen.net Februar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der National Grid-Aktie angepasst
finanzen.net FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine National Grid-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsstart stärker
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 im Minus
finanzen.net FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Starker Wochentag in London: FTSE 100 liegt schlussendlich im Plus
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 letztendlich fester
finanzen.net Gute Stimmung in London: Am Nachmittag Gewinne im FTSE 100
Benzinga P/E Ratio Insights for National Grid
Zacks National Grid (NGG) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Has National Grid Transco (NGG) Outpaced Other Oils-Energy Stocks This Year?
Zacks National Grid (NGG) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
reNEWS National Grid advances North Wales grid upgrade
Benzinga Looking Into National Grid PLC&#39;s Recent Short Interest
MotleyFool National Grid (NGG) Q2 2026 Earnings Transcript
reNEWS National Grid consults on Cross Border Connection
RSS Feed
National Grid plc zu myNews hinzufügen