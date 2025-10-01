National Grid Aktie
Marktkap. 60,83 Mrd. EURKGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
National Grid Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid nach dem Zwischenbericht vor den Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 1125 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Netzbetreiber entwickle sich den Planungen entsprechend, schrieb Alexander Wheeler am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: National Grid Sector Perform
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
11,25 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
10,66 £
|Abst. Kursziel*:
5,56%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
10,65 £
|Abst. Kursziel aktuell:
5,60%
|
Analyst Name:
Alexander Wheeler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,98 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu National Grid plc
|09:36
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:36
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:36
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:36
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:36
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|03.09.25
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.18
|National Grid Sell
|CFRA
|13.04.18
|National Grid Sell
|S&P Capital IQ
|22.01.18
|National Grid Sell
|UBS AG
|14.12.17
|National Grid Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.17
|National Grid Sell
|S&P Capital IQ
|09:36
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.06.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
|28.05.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets