National Grid Aktie

11,70 EUR +0,10 EUR +0,86 %
STU
10,30 GBP +0,12 GBP +1,18 %
LSE
Marktkap. 57,78 Mrd. EUR

KGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX

ISIN GB00BDR05C01

Symbol NGGTF

RBC Capital Markets

National Grid Sector Perform

12:36 Uhr
National Grid Sector Perform
National Grid plc
11,70 EUR 0,10 EUR 0,86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat National Grid nach einem Gespräch mit Finanzchef Andy Agg im Rahmen einer hauseigenen Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 1125 Pence auf "Sector Perform" belassen. Dies schrieb Alexander Wheeler in einer Einschätzung vom Mittwochabend./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 16:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 16:21 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: National Grid Sector Perform

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
11,25 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
10,31 £		 Abst. Kursziel*:
9,17%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
10,30 £		 Abst. Kursziel aktuell:
9,22%
Analyst Name:
Alexander Wheeler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,98 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

12:36 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
03.09.25 National Grid Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.08.25 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.25 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
28.07.25 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

