Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Allianz-Aktie fester: Ausblick nach deutlichem Gewinnanstieg oben geschraubt Allianz-Aktie fester: Ausblick nach deutlichem Gewinnanstieg oben geschraubt
National Grid Aktie

13,20 EUR -0,10 EUR -0,75 %
STU
12,01 CHF -0,23 CHF -1,91 %
BRX
Marktkap. 66,01 Mrd. EUR

KGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX

ISIN GB00BDR05C01

Symbol NGGTF

Bernstein Research

National Grid Outperform

11:06 Uhr
National Grid Outperform
Aktie in diesem Artikel
National Grid plc
13,20 EUR -0,10 EUR -0,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für National Grid von 1240 auf 1300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für eine fortgesetzt gute Kursentwicklung sei es wichtig, den Wert des US-Geschäfts hervorzubringen, schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 05:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid Outperform

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
13,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
13,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,98 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

11:06 National Grid Outperform Bernstein Research
07.11.25 National Grid Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 National Grid Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 National Grid Neutral UBS AG
06.11.25 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu National Grid plc

finanzen.net FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Gewinne im STOXX 50
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 klettert letztendlich
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 klettert am Nachmittag
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 letztendlich im Plus
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 liegt nachmittags im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittag in der Gewinnzone
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge
MotleyFool National Grid (NGG) Q2 2026 Earnings Transcript
reNEWS National Grid consults on Cross Border Connection
reNEWS National Grid confirms £12bn HVDC civils awards
Zacks All You Need to Know About National Grid (NGG) Rating Upgrade to Strong Buy
Zacks Reasons to Include National Grid Stock in Your Portfolio Right Now
reNEWS National Grid launches £8bn substation drive
Financial Times National Grid under renewed scrutiny over network maintenance spending
Zacks Why National Grid Stock Deserves a Spot in Your Portfolio Right Now
