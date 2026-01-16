National Grid Aktie
Marktkap. 68,75 Mrd. EURKGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für National Grid auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Die endgültige Entscheidung der staatlichen britischen Aufsichtsbehörde Ofgem zur Deckelung der Energiepreise sei ein klarer Schritt nach vorne, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 19:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
13,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
12,02 £
|Abst. Kursziel*:
8,15%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
12,00 £
|Abst. Kursziel aktuell:
8,33%
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,26 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
