National Grid Aktie

13,80 EUR -0,10 EUR -0,72 %
STU
12,00 GBP -0,02 GBP -0,13 %
LSE
Marktkap. 68,75 Mrd. EUR

KGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX

ISIN GB00BDR05C01

Symbol NGGTF

Bernstein Research

National Grid Outperform

10:31 Uhr
National Grid Outperform
National Grid plc
13,80 EUR -0,10 EUR -0,72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für National Grid auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Die endgültige Entscheidung der staatlichen britischen Aufsichtsbehörde Ofgem zur Deckelung der Energiepreise sei ein klarer Schritt nach vorne, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 19:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 05:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: National Grid Outperform

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
13,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
12,02 £		 Abst. Kursziel*:
8,15%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
12,00 £		 Abst. Kursziel aktuell:
8,33%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,26 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

10:31 National Grid Outperform Bernstein Research
09.01.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 National Grid Overweight Barclays Capital
12.12.25 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 National Grid Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu National Grid plc

finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schließt in der Verlustzone
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 nachmittags leichter
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Gewinne im STOXX 50
finanzen.net FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester
finanzen.net Optimismus in Europa: Schlussendlich Gewinne im STOXX 50
Benzinga Looking Into National Grid PLC&#39;s Recent Short Interest
MotleyFool National Grid (NGG) Q2 2026 Earnings Transcript
reNEWS National Grid consults on Cross Border Connection
reNEWS National Grid confirms £12bn HVDC civils awards
Zacks All You Need to Know About National Grid (NGG) Rating Upgrade to Strong Buy
Zacks Reasons to Include National Grid Stock in Your Portfolio Right Now
reNEWS National Grid launches £8bn substation drive
Financial Times National Grid under renewed scrutiny over network maintenance spending
