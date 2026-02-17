Linde Aktie
Marktkap. 189,79 Mrd. EURKGV 29,18 Div. Rendite 1,41%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde von 519 auf 537 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die rapide gestiegene Zahl von Raketenstarts sei ein unterschätzter Treiber für die Industriegase-Unternehmen, insbesondere für Linde und Air Products, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Er verwies auf den möglichen Börsengang von Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX Mitte des Jahres und hob seine Wachstumsprognosen für die Unternehmen an./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 16:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 05:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Analysen zu Linde plc
|14:11
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Linde Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Linde Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Linde Buy
|UBS AG
|07.02.23
|Linde Reduce
|Baader Bank
|19.01.23
|Linde Reduce
|Baader Bank
|27.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|25.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|18.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
