Linde Aktie

Linde Aktien-Sparplan
406,80 EUR +0,20 EUR +0,05 %
STU
483,30 USD +2,20 USD +0,46 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 189,79 Mrd. EUR

KGV 29,18 Div. Rendite 1,41%
Bernstein Research

Linde Outperform

14:11 Uhr
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde von 519 auf 537 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die rapide gestiegene Zahl von Raketenstarts sei ein unterschätzter Treiber für die Industriegase-Unternehmen, insbesondere für Linde und Air Products, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Er verwies auf den möglichen Börsengang von Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX Mitte des Jahres und hob seine Wachstumsprognosen für die Unternehmen an./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 16:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 05:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Outperform

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 537,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 482,22		 Abst. Kursziel*:
11,36%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 483,30		 Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 523,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Linde plc

14:11 Linde Outperform Bernstein Research
09.02.26 Linde Halten DZ BANK
06.02.26 Linde Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Linde Buy UBS AG
06.02.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Linde plc

finanzen.net S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Freitagnachmittag steigen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Linde auf 'Neutral' - Ziel bleibt 455 Dollar
finanzen.net Linde: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
finanzen.net S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Erste Schätzungen: Linde verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net S&P 500-Titel Linde-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Linde von vor einem Jahr rentabel gewesen?
Benzinga Spotify, American Express, Linde And An Energy Stock: CNBC&#39;s &#39;Final Trades&#39;
Benzinga Price Over Earnings Overview: Linde
Benzinga 5 Analysts Have This To Say About Linde
Benzinga Is Linde PLC Gaining or Losing Market Support?
Zacks Linde Q4 Earnings Beat on Higher Americas Pricing, Revenues Rise Y/Y
MotleyFool Linde (LIN) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Zacks Linde (LIN) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Zacks Linde (LIN) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
