DAX 25.181 +0,7%ESt50 6.067 +0,7%MSCI World 4.520 +0,3%Top 10 Crypto 8,7825 +0,3%Nas 22.578 +0,1%Bitcoin 57.589 +1,1%Euro 1,1838 -0,1%Öl 67,68 +0,5%Gold 4.921 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Siemens 723610 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11 Vonovia A1ML7J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Nikkei letztlich stark - Chinas Börsen ruhen -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Meta, NVIDIA, Palo Alto Networks, Rüstungsaktien, Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
Top News
Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Startbonus bei finanzen.net ZERO: Sichere Dir mit etwas Glück eine Gratis-Aktie! Startbonus bei finanzen.net ZERO: Sichere Dir mit etwas Glück eine Gratis-Aktie!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Unilever Aktie

Kaufen
Verkaufen
48,07 EUR -2,63 EUR -5,19 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Bei einem anderen Broker handeln Smartphone
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0JNE2

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B10RZP78

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UNLYF

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
UBS AG

Unilever Sell

10:21 Uhr
Unilever Sell
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
48,07 EUR -2,63 EUR -5,19%
Charts| News| Analysen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4440 Pence auf "Sell" belassen. Das Management des Konsumgüterherstellers habe sich während der jährlichen Branchen-Konferenz Cagny zuversichtlich über die Aussichten für 2026 und auch mittelfristig gezeigt, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend. Es habe dabei hob die organisatorischen und operativen Verbesserungen der vergangenen drei Jahre hervorgehoben./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 22:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Sell

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
44,40 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
$ 55,42		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,85 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

10:21 Unilever Sell UBS AG
09:01 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.26 Unilever Overweight Barclays Capital
17.02.26 Unilever Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Unilever plc

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Unilever auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 5840 Pence
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 6000 Pence
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 5700 Pence
RSS Feed
Unilever plc zu myNews hinzufügen