Unilever Aktie
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4440 Pence auf "Sell" belassen. Das Management des Konsumgüterherstellers habe sich während der jährlichen Branchen-Konferenz Cagny zuversichtlich über die Aussichten für 2026 und auch mittelfristig gezeigt, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend. Es habe dabei hob die organisatorischen und operativen Verbesserungen der vergangenen drei Jahre hervorgehoben./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 22:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Sell
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
44,40 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
$ 55,42
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,85 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|10:21
|Unilever Sell
|UBS AG
|09:01
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Unilever Halten
|DZ BANK
