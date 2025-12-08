UBS AG

Unilever Sell

10:21 Uhr

Aktie in diesem Artikel Unilever plc 48,07 EUR -2,63 EUR -5,19% Charts| News| Analysen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4440 Pence auf "Sell" belassen. Das Management des Konsumgüterherstellers habe sich während der jährlichen Branchen-Konferenz Cagny zuversichtlich über die Aussichten für 2026 und auch mittelfristig gezeigt, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend. Es habe dabei hob die organisatorischen und operativen Verbesserungen der vergangenen drei Jahre hervorgehoben./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 22:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com