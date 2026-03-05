DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4400 +7,5%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.757 +6,7%Euro1,1642 +0,2%Öl81,98 ±0,0%Gold5.141 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX schließt höher über 24.200 Punkten -- US-Börsen letztlich im Plus -- Bayer: Gericht genehmigt Glyphosat-Deal mit Klägern vorerst -- Rheinmetall, NVIDIA, Moderna, Bitcoin im Fokus
Top News
Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ausblick: Kroger präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Kroger präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wachsender Risikoappetit

Erholung am Kryptomarkt: Bitcoin klettert zeitweise über 74.000 Dollar - Coinbase-Aktie springt an

04.03.26 22:12 Uhr
Kryptowährungen erholen sich teils deutlich: Bitcoin steigt zeitweise über 74.000 US-Dollar - Coinbase-Aktie klettert an der NASDAQ | finanzen.net

Der Bitcoin hat am Mittwoch deutlich zugelegt. Die Kryptowährung zeigt sich angesichts der Marktlage bemerkenswert stabil.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
179,46 EUR 21,70 EUR 13,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
56.921,8989 CHF 3.503,5846 CHF 6,56%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
62.756,5665 EUR 3.921,0542 EUR 6,66%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
54.619,0444 GBP 3.461,9319 GBP 6,77%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11.474.459,0978 JPY 696.453,4963 JPY 6,46%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
73.039,2514 USD 4.729,1245 USD 6,92%
Charts|News

Auf der Handelsplattform Bitstamp kletterte die älteste und bekannteste Kryptowährung am späten Abend zeitweise über die Marke von 74.000 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit einem Monat. Zuletzt kam der Bitcoin mit rund 72.994 Dollar etwas zurück, lag aber immer noch deutlich über dem Niveau vom Vortag.

Das ist aus Sicht von Timo Emden, Analyst bei Emden Research, angesichts des andauernden Nahostkonflikts eine bemerkenswerte Stabilität. Am Markt herrsche derzeit das Prinzip Hoffnung, dass die Konfliktparteien schon bald am Verhandlungstisch sitzen könnten. Doch der Preisanstieg dürfe nicht über fundamentale Risiken hinwegtäuschen, mahnte er.

Für Beruhigung an den Finanzmärkten sorgten auch Aussagen von US-Präsident Donald Trump. "Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren", schrieb Trump am Vorabend auf seiner Plattform Truth Social. Um jeden Preis würden die USA den freien Fluss von Energie für den Rest der Welt sicherstellen. Zudem habe er die zuständige Behörde für Entwicklungsfinanzierung DFC angewiesen, Risikoversicherungen und Garantien für den gesamten Seehandel in der Region anzubieten.

Anfang Februar war der Bitcoin noch kurzzeitig unter 60.000 Dollar gefallen. Seitdem haben Sorgen um die Lage im Iran und die Zollpolitik der USA für Verunsicherung gesorgt. Allerdings zeigte sich der Bitcoin an den vergangenen Tagen vergleichsweise stabil.

Krypto-Aktien gefragt

Aktien mit Bezug zu Kryptowährungen legten im NADSAQ-Handel deutlich zu, nachdem sich der Bitcoin nach dem jüngsten Ausverkauf im Zuge des eskalierenden Konflikts im Nahen Osten etwas erholt hat. So verbuchten die Papiere von Coinbase letztlich ein Kursplus von 14,57 Prozent auf 208,93 US-Dollar.

Die aktuelle Kurserholung deutet darauf hin, dass sich die Marktstimmung wieder aufhellt. Anleger scheinen bereit, nach der jüngsten Korrektur wieder in volatile Vermögenswerte zu investieren.

Breite Erholung im Krypto-Segment

Neben Coinbase profitierten auch weitere Aktien mit Kryptowährungsbezug von der verbesserten Stimmung. Das Handelsgeschehen zeigt eine breite Aufwärtsbewegung im gesamten Sektor, was auf eine Stabilisierung des Vertrauens der Investoren hindeutet.

Die weitere Entwicklung dürfte davon abhängen, ob sich die geopolitische Lage entspannt und der Bitcoin seine Erholung fortsetzen kann. Analysten beobachten das Marktgeschehen aufmerksam.

FRANKFURT (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Parilov / Shutterstock.com, Jaruwan Jaiyangyuen / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coinbase

DatumMeistgelesen
Wer­bung