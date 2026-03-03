Schwarzes Gold

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihren Höhenflug nach dem Beginn des Iran-Kriegs fortgesetzt. Donald Trump konnte die Märkte nicht ausreichend beruhigen.

Die Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump, dass die US-Marine Tankschiffe bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormus, falls erforderlich eskortieren wird, konnte den Anstieg der Ölpreise am Vorabend nur zeitweise bremsen.

Zuletzt wurde Brent-Öl aus der Nordsee mit Lieferung im Mai bei 82,64 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gehandelt. Das sind 0,83 Prozent über dem Niveau vom Vorabend. Seit dem Beginn der Angriffe der USA und Israels gegen den Iran am Wochenende hat sich Brent-Öl um mittlerweile etwa 16 Prozent verteuert. Am Dienstag wurde bei 85,12 Dollar zeitweise der höchste Stand seit Juli 2024 erreicht. WTI verharrte zuletzt bei 74,51 US-Dollar (-0,07 Prozent).

Am Dienstag hatte US-Präsident Trump Schutz für Schiffe in der für den globalen Handel von Energierohstoffen wichtigen Straße von Hormus versprochen. "Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Zudem habe er die zuständige Behörde für Entwicklungsfinanzierung DFC angewiesen, Risikoversicherungen und Garantien für den gesamten Seehandel in der Region anzubieten.

Die Ankündigung von Trump erfolgte, nachdem die Schifffahrt durch die Straße von Hormus nach der Drohung von Angriffen auf Tanker durch den Iran faktisch zum Erliegen gekommen ist. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, würden sich die Öllagerstätten in dem führenden Opec-Land Saudi-Arabien derzeit rasant füllen.

Nach Einschätzung von Analysten der ING Bank dürfte es noch einige Zeit dauern, bis mit der Eskortierung von Tankern durch die Meerenge am Persischen Golf zu rechnen sei. Zuvor müsse erst die Angriffsfähigkeit des Irans geschwächt werden.

Versorgungsengpässe am Golf: Goldman Sachs hebt Ölpreis-Prognose an

Goldman Sachs hat angesichts des Iran-Kriegs ihre Erwartungen für die Ölpreise im zweiten Quartal 2026 deutlich nach oben korrigiert. Wie Reuters berichtet, hat die US-Investmentbank ihre Prognose für die globale Referenzsorte Brent um 10 Dollar auf durchschnittlich 76 Dollar pro Barrel nach oben angepasst. Für die US-Sorte WTI wird nun ein Preis von 71 Dollar erwartet, was einem Plus von 9 Dollar entspricht.

Hierbei werde angenommen, dass die massiven Einschränkungen des Ölflusses durch die Straße von Hormus bereits im März zu einem starken Rückgang der OECD-Lagerbestände und der Ölproduktion im Nahen Osten führen werden. Die strategische Bedeutung dieser Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman ist für den Weltmarkt elementar: Rund 20 Prozent der globalen Exporte von Erdöl und Flüssiggas passieren dieses Nadelöhr.

Die Analysten betonen, dass die aktuellen Schätzungen eher am unteren Ende der Skala liegen könnten. Als wesentliche Preistreiber nach oben nennt die Bank eine potenziell länger anhaltende Blockade der Durchfahrt sowie mögliche Zerstörungen an der Förderinfrastruktur. Sollte sich die Krise nicht kurzfristig entspannen, droht eine extreme Eskalation am Markt. In einer Mitteilung der Bank sei zu lesen: "Wenn die Mengen in Hormus für weitere fünf Wochen unverändert bleiben würden, würden die Brent-Preise wahrscheinlich 100 Dollar erreichen, ein Niveau, das mit einer größeren Nachfragedestruktion verbunden ist, um zu verhindern, dass die Lagerbestände auf ein kritisch niedriges Niveau fallen".

