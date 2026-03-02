adidas Aktie
Marktkap. 27,02 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach dem Geschäftsbericht mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Ausblick der Herzogenauracher könnte enttäuschen, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch. In der Telefonkonferenz dürfte der Fokus auf der eskalierten Nahost-Krise liegen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:19 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:19 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: adidas Sector Perform
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
160,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
138,40 €
|Abst. Kursziel*:
15,61%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
136,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,30%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
221,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
