adidas Aktie
Marktkap. 26,28 Mrd. EURKGV 22,53
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Sector Perform" belassen. Nach dem Ausblick dürften die Gewinnerwartungen auf ein vernünftigeres Niveau zurückkommen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Damit sieht er eine sauberere Basis für den Sportartikelkonzern.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 01:09 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 01:09 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
