ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Adidas auf 206 Euro - 'Kaufen'

06.03.26 17:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
142,75 EUR -2,40 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für adidas von 240 auf 206 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Vertragsverlängerung mit Konzernchef Björn Gulden dürfte für Erleichterung sorgen, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gulden gelte am Kapitalmarkt als integraler Bestandteil der Adidas-Erfolgsstory. Mit der Veröffentlichung ermutigender Mittelfristziele habe Adidas zudem einen wertvollen Beitrag zur Erhöhung der Visibilität geliefert und Wachstumssorgen zerstreut. Seine Gewinnerwartungen habe er indes auch wegen Wechselkurs- und Zolleffekten reduziert, so der DZ-Bank-Experte./rob/mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
17:36adidas KaufenDZ BANK
05.03.2026adidas OutperformBernstein Research
05.03.2026adidas OutperformBernstein Research
05.03.2026adidas BuyUBS AG
05.03.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17:36adidas KaufenDZ BANK
05.03.2026adidas OutperformBernstein Research
05.03.2026adidas OutperformBernstein Research
05.03.2026adidas BuyUBS AG
05.03.2026adidas BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.03.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
04.03.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
04.03.2026adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.02.2026adidas Equal WeightBarclays Capital
30.01.2026adidas Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen