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RBC Capital Markets

adidas Sector Perform

16:16 Uhr
adidas Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
adidas
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die von ihm beobachteten europäischen Luxusgüterwerte preisten derzeit mindestens ein, dass sich die Auswirkungen eines Iran-Krieges auf Nachfrage und Gewinne im zweiten und dritten Quartal fortsetzen werden, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zusätzliche Risiken sieht er für die Sportaktien Adidas und Nike sowie für Kering und Burberry. Zu den am stärksten überverkauften und daher attraktiveren Papieren zählt er Hermes und in geringerem Maße EssilorLuxottica, die von einer geringen Umsatzabhängigkeit vom Nahen Osten und/oder von hohen Margen profitierten./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:53 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Sector Perform

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
137,20 €		 Abst. Kursziel*:
16,62%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
134,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,23%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
207,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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