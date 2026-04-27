adidas Aktie
Marktkap. 24,62 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 219 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Robert Krankowski am Mittwochmorgen nach den Zahlen des Sportartikelkonzerns./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
219,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
147,75 €
|Abst. Kursziel*:
48,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
147,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,32%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
205,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|12:56
|adidas Buy
|UBS AG
|12:06
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:51
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:56
|adidas Buy
|UBS AG
|12:06
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:51
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:56
|adidas Buy
|UBS AG
|12:06
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:46
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets