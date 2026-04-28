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Symbol RLXXF

Barclays Capital

RELX Overweight

12:56 Uhr
RELX Overweight
Aktie in diesem Artikel
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3095 Pence auf "Overweight" belassen. Eine Übernahme von Doctrine würde das Geschäft mit Rechtsinformationen in Frankreich antreiben, schrieb Nick Dempsey am Dienstagabend in seinem Kommentar. Er sieht darin eine "logische Bereicherung des Angebots"./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RELX Overweight

Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
30,95 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
30,84 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Nick Dempsey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,53 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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