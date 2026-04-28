RELX Aktie
Marktkap. 55,57 Mrd. EURKGV 26,83 Div. Rendite 2,24%
WKN A0M95J
ISIN GB00B2B0DG97
Symbol RLXXF
RELX Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3095 Pence auf "Overweight" belassen. Eine Übernahme von Doctrine würde das Geschäft mit Rechtsinformationen in Frankreich antreiben, schrieb Nick Dempsey am Dienstagabend in seinem Kommentar. Er sieht darin eine "logische Bereicherung des Angebots"./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RELX Overweight
|Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
30,95 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
30,84 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Nick Dempsey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,53 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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