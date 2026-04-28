Barclays Capital

RELX Overweight

12:56 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3095 Pence auf "Overweight" belassen. Eine Übernahme von Doctrine würde das Geschäft mit Rechtsinformationen in Frankreich antreiben, schrieb Nick Dempsey am Dienstagabend in seinem Kommentar. Er sieht darin eine "logische Bereicherung des Angebots"./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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