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Symbol RLXXF

Bernstein Research

RELX Outperform

08:51 Uhr
RELX Outperform
Aktie in diesem Artikel
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Relx mit einem Kursziel von 3450 Pence auf "Outperform" belassen. Die vereinbarte Übernahme des französischen Unternehmens Doctrine, das juristische KI-Werkzeuge für Kanzleien, Unternehmen und Behörden anbietet, unterstreiche das Vertrauen des britischen Fachverlags und Datenbankanbieters in diesen Bereich, schrieb Christophe Cherblanc am Dienstagabend. Auf den Umsatz und die Marktkapitalisierung wirke sich die Transaktion leicht positiv aus./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RELX Outperform

Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
34,50 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
30,84 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,53 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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