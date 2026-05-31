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Symbol RLXXF

Bernstein Research

RELX Outperform

16:01 Uhr
RELX Outperform
Aktie in diesem Artikel
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
29,06 EUR 0,96 EUR 3,42%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3450 Pence belassen. Christophe Cherblanc adressierte in einer am Montag vorliegenden Studie Befürchtungen der Anleger rund um den Einfluss von Künstlicher Intelligenz (KI) auf das Geschäftsmodell des britischen Fachverlages und Datenbankanbieters. Um beurteilen zu können, ob und wann es zu erheblichen Umbrüchen in der Branche kommt, werde eine bessere Einschätzung der effektiven Gesamtkosten von KI ein entscheidender Faktor sein. Angesichts der jeweiligen Zielmärkte dürfte sich diesbezüglich die Klarheit bei Relx schneller einstellen als bei dem Wettbewerber Wolters Kluwer./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 17:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 05:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RELX Outperform

Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
34,50 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
29,18 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,53 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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