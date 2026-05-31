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Symbol IDEXF

UBS AG

Inditex Buy

11:06 Uhr
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
54,66 EUR 0,00 EUR 0,00%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex nach Quartalszahlen des Textilkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Wachstum sowohl zum Jahresauftakt als auch seit Anfang Mai falle stärker als erwartet aus, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die bestätigte Margenprognose sollte die Anlegersorgen wegen der Entwicklung der Fracht- und Rohstoffkosten im Zusammenhang mit dem Nahostkrieg beruhigen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 06:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Buy

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
55,40 €		 Abst. Kursziel*:
8,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,77%
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

11:06 Inditex Buy UBS AG
10:06 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:01 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:41 Inditex Outperform RBC Capital Markets
09:36 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
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