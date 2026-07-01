TAG Immobilien Aktie
Marktkap. 2,52 Mrd. EURKGV 25,58 Div. Rendite 3,02%
WKN 830350
ISIN DE0008303504
Symbol TAGOF
TAG Immobilien Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie von TAG Immobilien in seine European Midcap Top-Pick-Liste aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18,30 Euro belassen. Das Unternehmen verbinde stabile Ertragsströme mit differenzierten Wachstumsperspektiven in Polen, schrieben die Analyten in einer am Montag vorliegenden Studie. Tag zeichne sich durch ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum und ein attraktives Gesamtrenditeprofil aus. Das Papier ist deshalb sein bevorzugter deutscher Wohnimmobilienwert./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TAG Immobilien
Zusammenfassung: TAG Immobilien Outperform
|Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
18,30 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
13,01 €
|Abst. Kursziel*:
40,66%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
13,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,02%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,12 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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