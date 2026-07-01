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Symbol TAGOF

Bernstein Research

TAG Immobilien Outperform

10:46 Uhr
TAG Immobilien Outperform
Aktie in diesem Artikel
TAG Immobilien AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie von TAG Immobilien in seine European Midcap Top-Pick-Liste aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18,30 Euro belassen. Das Unternehmen verbinde stabile Ertragsströme mit differenzierten Wachstumsperspektiven in Polen, schrieben die Analyten in einer am Montag vorliegenden Studie. Tag zeichne sich durch ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum und ein attraktives Gesamtrenditeprofil aus. Das Papier ist deshalb sein bevorzugter deutscher Wohnimmobilienwert./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:48 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TAG Immobilien

Zusammenfassung: TAG Immobilien Outperform

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
18,30 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
13,01 €		 Abst. Kursziel*:
40,66%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
13,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,02%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,12 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TAG Immobilien AG

10:46 TAG Immobilien Outperform Bernstein Research
09.07.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.06.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
09.06.26 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
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