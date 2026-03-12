TAG Immobilien Aktie
Marktkap. 2,6 Mrd. EURKGV 20,80 Div. Rendite 2,79%
WKN 830350
ISIN DE0008303504
Symbol TAGOF
TAG Immobilien Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 15,20 Euro auf "Equal Weight" belassen. Diese hätten die Erwartungen auf breiter Front übertroffen, schrieb Celine Soo-Huynh in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Viel Neues gebe es hinsichtlich der Zielvorgaben für das laufende Geschäftsjahr nicht./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TAG Immobilien
Zusammenfassung: TAG Immobilien Equal Weight
|Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
15,20 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
14,25 €
|Abst. Kursziel*:
6,67%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
14,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,44%
|
Analyst Name:
Celine Soo-Huynh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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