TAG Immobilien Aktie
Marktkap. 2,65 Mrd. EURKGV 20,80 Div. Rendite 2,79%
WKN 830350
ISIN DE0008303504
Symbol TAGOF
TAG Immobilien Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für TAG Immobilien auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,30 Euro belassen. Der Buchwert der Immobiliengruppe sei stark gewachsen, schrieb Simon Stippig in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Hierzu habe eine Erholung der Bewertungen des Portfolios beigetragen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TAG Immobilien
|Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
16,30 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
14,96 €
|Abst. Kursziel*:
8,96%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
15,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,67%
|
Analyst Name:
Simon Stippig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
