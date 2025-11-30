DAX 23.713 -0,5%ESt50 5.669 +0,0%MSCI World 4.396 -0,1%Top 10 Crypto 11,65 -6,5%Nas 23.366 +0,7%Bitcoin 74.635 -4,3%Euro 1,1617 +0,2%Öl 63,53 +0,5%Gold 4.249 +0,8%
TAG Immobilien Aktie

WKN 830350

ISIN DE0008303504

Symbol TAGOF

Deutsche Bank AG

TAG Immobilien Buy

09:36 Uhr
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
TAG Immobilien AG
14,56 EUR -0,09 EUR -0,61%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 19 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler setzt in seinem am Montag veröffentlichten Branchenausblick auch 2026 eher auf Unternehmen, die sich auf Gewerbeimmobilien spezialisieren als jene mit Schwerpunkt Wohnimmobilien. Dabei geht er von der prognostizierten Wirtschaftserholung aus sowie steigenden Erwartungen an die Langfristzinsen. Seine Favoriten heißen Merlin, Gecina und CTP./ag/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TAG Immobilien

Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,57 €		 Abst. Kursziel*:
23,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,63%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TAG Immobilien AG

09:36 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.25 TAG Immobilien Buy Warburg Research
11.11.25 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

finanzen.net Analysen November 2025: Experten empfehlen TAG Immobilien-Aktie mehrheitlich zum Kauf November 2025: Experten empfehlen TAG Immobilien-Aktie mehrheitlich zum Kauf
TraderFox Stocks in Action: PUMA, Deutsche Börse, Vonovia, Essilor/Luxottica und TAG Immobilien.
finanzen.net MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX klettert letztendlich
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX mit Zuschlägen
finanzen.net MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TAG Immobilien von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer
finanzen.net MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: TAG Immobilien AG increases guidance for the 2025 financial year and publishes initial guidance for 2026: strong growth in FFO I and FFO II as well as dividends expected for 2026
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
