TAG Immobilien Aktie
Marktkap. 2,78 Mrd. EURKGV 20,80 Div. Rendite 2,79%
WKN 830350
ISIN DE0008303504
Symbol TAGOF
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 19 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler setzt in seinem am Montag veröffentlichten Branchenausblick auch 2026 eher auf Unternehmen, die sich auf Gewerbeimmobilien spezialisieren als jene mit Schwerpunkt Wohnimmobilien. Dabei geht er von der prognostizierten Wirtschaftserholung aus sowie steigenden Erwartungen an die Langfristzinsen. Seine Favoriten heißen Merlin, Gecina und CTP./ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TAG Immobilien
Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy
|Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
14,57 €
|Abst. Kursziel*:
23,54%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
14,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,63%
|
Analyst Name:
Thomas Rothäusler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TAG Immobilien AG
|09:36
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|11.11.25
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.24
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|14.11.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|14.11.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|21.09.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|12.09.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|16.09.25
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|19.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research