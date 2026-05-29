LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intel von 65 auf 100 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Klassische Hauptprozessoren (CPU) holten durch den Einsatz im Bereich der agentischen KI zum bisher üblichen Bedarf für Grafikprozessoren (GPU) auf, schrieb Tom O'Malley in einer am Montag vorliegenden Studie. Für diese Bewegung am besten positioniert sei aber der Intel-Konkurrent AMD./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 01:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 02:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Intel Equal Weight
|Unternehmen:
Intel Corp.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 100,00
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
$ 114,68
|Abst. Kursziel*:
-12,80%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
$ 110,43
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,44%
|
Analyst Name:
Tom O'Malley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 75,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intel Corp.
|15:41
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.04.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|28.10.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|01.08.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|29.04.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|15.02.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|27.01.22
|Intel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
