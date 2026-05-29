Intel Aktie

94,96 EUR -3,72 EUR -3,77 %
STU
110,43 USD -4,36 USD -3,80 %
BTT
Marktkap. 494,11 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 855681

ISIN US4581401001

Symbol INTC

Barclays Capital

Intel Equal Weight

15:41 Uhr
Intel Equal Weight
Intel Corp.
94,96 EUR -3,72 EUR -3,77%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intel von 65 auf 100 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Klassische Hauptprozessoren (CPU) holten durch den Einsatz im Bereich der agentischen KI zum bisher üblichen Bedarf für Grafikprozessoren (GPU) auf, schrieb Tom O'Malley in einer am Montag vorliegenden Studie. Für diese Bewegung am besten positioniert sei aber der Intel-Konkurrent AMD./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 01:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 02:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Equal Weight

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 100,00
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
$ 114,68		 Abst. Kursziel*:
-12,80%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 110,43		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,44%
Analyst Name:
Tom O'Malley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 75,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intel Corp.

15:41 Intel Equal Weight Barclays Capital
04.05.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
24.04.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
24.04.26 Intel Halten DZ BANK
24.04.26 Intel Neutral UBS AG
