easyJet Aktie
Marktkap. 3,45 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Easyjet mit einem Kursziel von 480 Pence auf "Overweight" belassen. Anlässlich des Übernahmeinteresses von Castlelake schrieb Andrew Lobbenberg am Montag, er halte Bedenken hinsichtlich Eigentumsverhältnissen und Kontrolle für übertrieben. Der Experte geht davon aus, dass ein neuer Eigentümer die derzeitige Strategie im Großen und Ganzen beibehalten könnte, wenn auch möglicherweise mit mehr Entschlossenheit. Bestimmte Aspekte der Strategie des britischen Billigfliegers ließen sich in privater Hand leichter umsetzen als als börsennotiertes Unternehmen./rob/la/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 15:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 15:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Overweight
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
4,80 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
4,97 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,34 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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