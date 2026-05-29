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Symbol EJTTF

Barclays Capital

easyJet Overweight

19:11 Uhr
easyJet Overweight
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
4,96 EUR 0,17 EUR 3,57%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Easyjet mit einem Kursziel von 480 Pence auf "Overweight" belassen. Anlässlich des Übernahmeinteresses von Castlelake schrieb Andrew Lobbenberg am Montag, er halte Bedenken hinsichtlich Eigentumsverhältnissen und Kontrolle für übertrieben. Der Experte geht davon aus, dass ein neuer Eigentümer die derzeitige Strategie im Großen und Ganzen beibehalten könnte, wenn auch möglicherweise mit mehr Entschlossenheit. Bestimmte Aspekte der Strategie des britischen Billigfliegers ließen sich in privater Hand leichter umsetzen als als börsennotiertes Unternehmen./rob/la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 15:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 15:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Overweight

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
4,80 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
4,97 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,34 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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