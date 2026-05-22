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Barclays Capital

HENSOLDT Equal Weight

19:16 Uhr
HENSOLDT Equal Weight
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hensoldt von 95 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die deutliche Erhöhung des Free-Cashflow-Jahresziels sei vor dem Hintergrund der Erholung in den vergangenen zwei Wochen größtenteils schon im Kurs eingepreist gewesen, schrieb Afonso Osorio in einer am Montag vorliegenden Studie. In seinem Modell führe der angepeilte Mittelzufluss aber zu einem etwas höheren Kursziel für die Aktien des Rüstungselektronikkonzerns./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 16:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 16:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Equal Weight

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
97,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
82,58 €		 Abst. Kursziel*:
17,46%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
83,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,36%
Analyst Name:
Afonso Osorio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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19:16 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
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