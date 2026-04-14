Barclays Capital

HENSOLDT Equal Weight

08:31 Uhr

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Voraussetzungen für die Berichtssaison der europäischen Rüstungskonzerne zum ersten Quartal seien nicht gerade großartig, schrieb Afonso Osorio am Dienstagabend in seinem Ausblick. Die Branchenwerte seien zuletzt deutlich gefallen und der Jahresauftakt sei saisonal schwach, geprägt von niedrigen Gewinnen und einer negativen Barmittelentwicklung. Der Fokus bleibe klar auf dem Thema Luftverteidigung. Osorio favorisiert in der Berichtssaison Leonardo./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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