HENSOLDT Aktie
Marktkap. 9,1 Mrd. EURKGV 95,67 Div. Rendite 0,75%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
HENSOLDT Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Voraussetzungen für die Berichtssaison der europäischen Rüstungskonzerne zum ersten Quartal seien nicht gerade großartig, schrieb Afonso Osorio am Dienstagabend in seinem Ausblick. Die Branchenwerte seien zuletzt deutlich gefallen und der Jahresauftakt sei saisonal schwach, geprägt von niedrigen Gewinnen und einer negativen Barmittelentwicklung. Der Fokus bleibe klar auf dem Thema Luftverteidigung. Osorio favorisiert in der Berichtssaison Leonardo./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HENSOLDT
Zusammenfassung: HENSOLDT Equal Weight
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
78,98 €
|Abst. Kursziel*:
20,28%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
78,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,14%
|
Analyst Name:
Afonso Osorio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
90,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HENSOLDT
|08:31
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.03.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.03.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.03.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital