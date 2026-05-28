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WKN A1DAHH

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Symbol BNTGF

Deutsche Bank AG

Brenntag SE Buy

12:06 Uhr
Brenntag SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
56,40 EUR 0,72 EUR 1,29%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Die Preise hätten im März angezogen und seien bei stabilen Volumina immer noch recht hoch, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu Signalen des Finanzchefs im Rahmen der "dbAccess European Champions Conference"./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Buy

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
56,18 €		 Abst. Kursziel*:
19,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,79%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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