Brenntag Aktie
Marktkap. 8,15 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Die Preise hätten im März angezogen und seien bei stabilen Volumina immer noch recht hoch, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu Signalen des Finanzchefs im Rahmen der "dbAccess European Champions Conference"./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Buy
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
67,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
56,18 €
|Abst. Kursziel*:
19,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
56,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,79%
|
Analyst Name:
Tristan Lamotte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
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|Deutsche Bank AG
|14.05.26
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