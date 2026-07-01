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EVOTEC Aktie

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EVOTEC Aktien-Sparplan
3,35 EUR -0,76 EUR -18,57 %
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Marktkap. 878,51 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
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ISIN DE0005664809

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Symbol EVOTF

RBC Capital Markets

EVOTEC SE Outperform

08:51 Uhr
EVOTEC SE Outperform
Aktie in diesem Artikel
EVOTEC SE
3,35 EUR -0,76 EUR -18,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach einer weiteren massiven Prognosesenkung mit einem Kursziel von zunächst 10 Euro erst einmal auf "Outperform" belassen. Analyst Charles Weston hob aber in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar hervor, dass die Dynamik im Basisgeschäft Discovery & Preclinical Development (D&PD) mit deutlich gestiegenen Auftragszahlen sogar angezogen habe. Bezüglich der laut Management vor allem verzögerten Einkünfte aus dem Partnergeschäft müsse man aber bei den Anlegern einiges an Vertrauensarbeit leisten./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 18:42 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: EVOTEC Outperform

Unternehmen:
EVOTEC SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,98 €		 Abst. Kursziel*:
100,72%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
3,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
198,51%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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