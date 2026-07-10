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United Internet Aktie

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24,60 EUR +0,98 EUR +4,15 %
STU
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Marktkap. 4,1 Mrd. EUR

KGV 16,79 Div. Rendite 1,81%
WKN wurde kopiert
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WKN 508903

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ISIN DE0005089031

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Symbol UDIRF

UBS AG

United Internet Buy

14:11 Uhr
United Internet Buy
Aktie in diesem Artikel
United Internet AG
24,60 EUR 0,98 EUR 4,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 31,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktie des Internetdienstleisters sei eine günstigere Möglichkeit, um an der Wertentwicklung von 1&1 und Ionos teilzuhaben, schrieb Polo Tang am Freitag./niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Internet Buy

Unternehmen:
United Internet AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
31,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,56 €		 Abst. Kursziel*:
29,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,27%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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