United Internet Aktie
Marktkap. 4,1 Mrd. EURKGV 16,79 Div. Rendite 1,81%
WKN 508903
ISIN DE0005089031
Symbol UDIRF
United Internet Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 31,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktie des Internetdienstleisters sei eine günstigere Möglichkeit, um an der Wertentwicklung von 1&1 und Ionos teilzuhaben, schrieb Polo Tang am Freitag./niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: United Internet Buy
|Unternehmen:
United Internet AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
31,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,56 €
|Abst. Kursziel*:
29,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,27%
|
Analyst Name:
Polo Tang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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